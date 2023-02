In banca vi sono custoditi i valori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In banca vi sono custoditi i valori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAVEAU

Significato/Curiosita : In banca vi sono custoditi i valori

banca centrale europea - riunione del consiglio e della giunta esecutiva le banche centrali sono istituti di emissione di diritto pubblico che si occupano...

caveau di una banca a winona, nel minnesota (usa). un caveau (dal francese cave, "cantina") è uno spazio creato per custodire oggetti e documenti di considerevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con banca; sono; custoditi; valori; Un importante banca italiana; Avviso di pagamento ricevuto dalla banca ; Movimento banca rio in entrata o uscita; _ San paolo, banca ; Lo sono i farmaci da gettare; Molti sono Valloni; Lo sono abeti e pini; sono vicini ai Croati; Inizi valori ; Si usa per misurare i valori elettrici ing; I valori delle monete; Prezzo corrente dei valori di Borsa; Cerca nelle Definizioni