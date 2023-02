Voleva che Cartagine venisse distrutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voleva che Cartagine venisse distrutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CATONE

Significato/Curiosita : Voleva che cartagine venisse distrutta

(che, giunta a cartagine, fu data in moglie a unerico, il figlio di genserico) e placidia ed il figlio di ezio, gaudenzio e molti notabili romani, che...

Altri personaggi con lo stesso nome, vedi marco porcio catone (disambigua). marco porcio catone (in latino: marcus porcius cato; nelle epigrafi m·porcivs·m·f·cato;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con voleva; cartagine; venisse; distrutta; voleva tornarci la Dorothy del Mago di Oz; voleva la distruzione di Cartagine; Scienza che voleva trasformare i metalli in oro; In una canzone Mina non ne voleva più; Voleva la distruzione di cartagine ; I fondatori di cartagine ; Fu torturato dai cartagine si; Dea cartagine se; Fu distrutta dalla seconda atomica; Fu distrutta con la sua abbazia; Fu distrutta da un eruzione del Vesuvio; Venne distrutta con la sovrastante abbazia; Cerca nelle Definizioni