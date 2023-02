L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTORO

Significato/Curiosita : L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua

Sorprese nel vedere che l'animale era tuttavia capace di arrampicarsi sugli alberi e di raggiungere la cima dei rami, avvolgendo la coda intorno alla zampa...

Disambiguazione – "castoro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi castoro (disambigua). disambiguazione – "castori" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

