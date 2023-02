Ci evita di ricordare le tabelline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci evita di ricordare le tabelline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CALCOLATRICE

Significato/Curiosita : Ci evita di ricordare le tabelline

La pronuncia /o:/, e la palatalizzazione di /si/ in /i/ è attestata (e tuttora si conserva) mentre tutte le sillabe */kwe, kwi, gwe, gwi/ esistenti...

Stai cercando altri significati, vedi calcolatrice (disambigua). una calcolatrice scientifica una calcolatrice è una macchina da calcolo automatizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con evita; ricordare; tabelline; Si evita no per risparmiare; Se aumenta, i prezzi inevita bilmente salgono; evita l alterazione dei cibi; Lievita to natalizio genovese con uvetta e canditi; Un periodo... da ricordare ; ricordare il passato; Periodi da ricordare ; Il logo di Google che muta per ricordare date o eventi; Cerca nelle Definizioni