Sono considerati gli Statunitensi più intellettuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono considerati gli Statunitensi più intellettuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BOSTONIANI

Significato/Curiosita : Sono considerati gli statunitensi piu intellettuali

Regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano; considerato tra i maggiori intellettuali italiani del novecento. culturalmente versatile, si distinse...

Degli stati uniti provengono da famiglie dell'alta borghesia liberale bostoniana. nel passato l'area di boston è stata al centro dei movimenti culturali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; considerati; statunitensi; intellettuali; Misuratori d intensità sono ra; In banca vi sono custoditi i valori; Lo sono i farmaci da gettare; Molti sono Valloni; Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri; Erano considerati la polveriera d Europa; Erano considerati la polveriera d Europa; Erano considerati la polveriera d Europa; Gli statunitensi come Al Pacino e Robert De Niro; Monete statunitensi ; Il per degli statunitensi ; L automobile degli statunitensi ; Cerca nelle Definizioni