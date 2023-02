Nel logo della Fininvest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel logo della Fininvest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISCIONE

Significato/Curiosita : Nel logo della fininvest

Biscione è il logo distintivo della fininvest e delle aziende del gruppo di silvio berlusconi, tra cui mediaset. il biscione di fininvest è ispirato al...

Il biscione come uno dei simboli storici della città di milano. il biscione (in lingua lombarda el bisson) è un simbolo araldico ritratto nell'atto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con logo; della; fininvest; L Umberto semiologo e saggista; Sciupate, logo rate per l uso; Guglielmo di, filosofo e teologo ; Si dice che logo ra chi non ce l ha; La caserma della Polizia nelle città francesi; Tagliatelle in brodo della cucina orientale; Altro nome della cozza; Il Banfi della serie Un medico in famiglia; Cerca nelle Definizioni