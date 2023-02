Una verifica sui bilanci di un azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una verifica sui bilanci di un azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AUDIT

Significato/Curiosita : Una verifica sui bilanci di un azienda

Nozione di azienda e, soprattutto, dalla disciplina del suo trasferimento. esso è inoltre menzionato all'interno della disciplina del bilancio d'esercizio...

L'audit (pronunciato àudit alla latina o òdit all'inglese) è una valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

