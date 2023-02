Si dice di cifra salita alle stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di cifra salita alle stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ASTRONOMICA

Significato/Curiosita : Si dice di cifra salita alle stelle

2021, presidente del movimento 5 stelle. durante la campagna per le elezioni politiche del 2018, il movimento 5 stelle aveva annunciato che sarebbe stato...

L'unità astronomica (simbolo ufficiale: au), che rappresenta la distanza media tra terra-sole, è definita dal 2012 (28ª assemblea generale dell'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con dice; cifra; salita; alle; stelle; La radice degli Inglesi; Un domicilio imposto dal giudice ; Il codice richiesto dal POS; Cordice lla sottile e resistente; Lo decifra l egittologo; La cifra che pare una vocale; Permise di decifra re geroglifici: stele di __; Si dice d una cifra senza rotti; Strada in salita ; Sono comodi in discesa ma non in salita ; Hanno impianti di risalita ; Risalita dei liquidi in medicina; Un vetro per lenti e cristalle ria; Scimmia dalle dita a ventosa; Dà nome alla valle percorsa dalla Dora Riparia; Un centro per i cavalle rizzi; Fa vedere le stelle ; Un gruppo di stelle nella costellazione del Toro; Si ricava... dalle stelle ; Studia gli influssi delle stelle ; Cerca nelle Definizioni