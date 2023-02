L elemento più fragile in un gruppo di persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elemento più fragile in un gruppo di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANELLO DEBOLE

Significato/Curiosita : L elemento piu fragile in un gruppo di persone

Alcalino terrosi. allo stato metallico è di colore grigio acciaio, è notevolmente duro, leggero e fragile, con un punto di fusione decisamente alto (1278 °c)...

Vincente prevedeva alcun intervento del pubblico. ^ anello debole ^ ci sono piaciuti tanto: l'anello debole archiviato il 23 dicembre 2012 in internet archive... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

