Celebre quadro di Tiziano - Cruciverba

Celebre quadro di Tiziano.

Soluzione 21 lettere : AMOR SACRO E AMOR PROFANO

Significato/Curiosita : Celebre quadro di tiziano

Pensieroso, è probabilmente un autoritratto di tiziano, il che si può intuire dal raffronto con il più celebre autoritratto custodito al prado, il pittore...

Dipinti di giovanni baglione, vedi amor sacro e amor profano (baglione). dettaglio dettaglio l'amor sacro e amor profano è un dipinto a olio su tela (118... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

