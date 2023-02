I bacini come le lagune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bacini come le lagune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACQUEI

Significato/Curiosita : I bacini come le lagune

Interessato da foci a delta dei fiumi e vengono classificate in lagune vive e lagune morte. le lagune vive hanno uno o più collegamenti o sbocchi con il mare...

Acqua in ebollizione: le bolle sono costituite da vapore acqueo. con il termine vapore acqueo si fa riferimento all'acqua nel suo stato di vapore. invisibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con bacini; come; lagune; Ossa di bacini ; Ha bacini di carenaggio; bacini tra i monti; bacini artificiali su cui atterrano certi velivoli; Le consonanti come la T e la D; Un essere come un cagnetto o un gattino; come gli ignoti d un film di Monicelli; Una composizione come L apprendista stregone di Dukas;