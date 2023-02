Via d intenso traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via d intenso traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTERIA

Significato/Curiosita : Via d intenso traffico

2553°e43.7716; 11.2553 via dei calzaiuoli è la via più centrale e tra le più note di firenze, meta costante di un intenso traffico pedonale. la strada,...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arteria» wikimedia commons contiene immagini o altri file su arteria arteria, su treccani.it – enciclopedie on line...

