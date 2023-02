Nutrire naturalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nutrire naturalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLATTARE

Significato/Curiosita : Nutrire naturalmente

Differenti dal molosso tibetano originale. ed in effetti sono in molti a nutrire dei seri sospetti su questa selezione cinese, che ha, di fatto, dato vita...

Di farsi allattare al fine di eccitarsi e/o provare piacere sessuale viene comunemente definita lattazione erotica. l'atto di farsi allattare in età adulta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con nutrire; naturalmente; Si sparge per nutrire la terra; Non si dovrebbe nutrire ; nutrire i neonati al proprio seno; Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli; Grano naturalmente senza glutine; Ovviamente, naturalmente ; Lo è il pollo allevato in libertà e naturalmente ; Certamente, naturalmente ; Cerca nelle Definizioni