Non ha valore, ma piace! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha valore, ma piace!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BIGIOTTERIA

Significato/Curiosita : Non ha valore ma piace!

Legale: egli non nega il suo aiuto ma sempre coglie l'occasione per fare la cosa che più gli piace: parlare ed elargire pareri di nessun valore. la figura...

Alcuni articoli di bigiotteria. disegno di bigiotteria. la bigiotteria (dal francese bijou) è il settore che riguarda la produzione e la commercializzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con valore; piace; valore Aggiunto; Qualità che porta al riconoscimento di un valore ; Premio al valore ; Medaglia senza alcun valore ; piace voli passatempi; Il territorio tra Pavia e piace nza con Varzi e Pianello; Non piace al parco; Prima il __, poi il piace re; Cerca nelle Definizioni