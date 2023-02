È meno preciso di il - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È meno preciso di il. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UN

Significato/Curiosita : E meno preciso di il

Parla di opificio in modo generico, si intende appunto il significato meno preciso del termine, cioè quello di opificio industriale. un opificio è detto...

un – città del gujarat (india) un – città dell'uttar pradesh (india) united nations – nazioni unite un – codice vettore iata di transaero airlines un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

