Un iscritto attivo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MILITANTE

Significato/Curiosita : Un iscritto attivo

Queste ultime b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono...

"critico militante", indica un intellettuale che partecipa in modo attivo alla discussione letteraria e artistica del proprio tempo. militante, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con iscritto; attivo; iscritto all associazione fondata da Paul P Harris; È iscritto a un corso; L iscritto al forum online; Lo è la quota che versa l iscritto al club; Cattivo e ingiusto trattamento; Monte delle Ande che è anche un vulcano attivo ; Legati a uno stile di vita non attivo ; Chi lo è, è visibilmente di cattivo umore; Cerca nelle Definizioni