Dura un istante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura un istante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTIMO

Significato/Curiosita : Dura un istante

È un fenomeno ottico visibile quando il sole, all'alba o al tramonto, crea una sottile striatura luminosa dal colore verde che dura pochi istanti. il...

attimo è un brano musicale della cantante italiana gianna nannini; il testo è stato scritto da quest'ultima, mentre l'arrangiamento è stato curato insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con dura; istante; Molto corti per dura ta; Non c è finche dura la guerra; dura cent anni; Passioni di breve dura ta; Che si trova distante ; Un istante ; Portarsi più distante ; Un istante ... brevissimo; Cerca nelle Definizioni