Cantava, un tempo, le gesta degli eroi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantava, un tempo, le gesta degli eroi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AEDO

Significato/Curiosita : Cantava un tempo le gesta degli eroi

Con cesare si concludono le divinizzazioni dei mortali e degli eroi. anche in questo caso ovidio si sofferma poco a raccontare le imprese gloriose del generale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aedo (disambigua). l'aedo, nell'antica grecia, era il cantore professionista. l'etimologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con cantava; tempo; gesta; degli; eroi; Charles: cantava La mer; Li cantava Mahalia Jackson; cantava la popolarissima Strangers in the night; Vespe __ anni 60, cantava no i Lunapop; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi; Torna dopo il maltempo ; Un passatempo a squadre; Complesso di gesta eroiche; Cantò le gesta di Orlando; Un autrice di gesta ; Racconti delle gesta degli dèi; L antica tromba degli araldi; Un associazione degli avvocati (sigla); Il più vasto degli Stati Uniti; Le barche degli Indios; eroi camente grandiosa; Un eroi co Pietro; Un eroi na di Daudet; L eroi co figlio di Anchise; Cerca nelle Definizioni