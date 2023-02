Un natante da crociera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un natante da crociera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : YACHT

Significato/Curiosita : Un natante da crociera

Lanciamissili da crociera della classe ohio prodotto per la marina militare degli stati uniti d'america. inoltre è stato il terzo natante a portare il...

Sailing yacht a è uno yacht a vela varato nel 2015. la nave è a motore assistito a vela progettato dalla doelker + voges (per gli esterni), da philippe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con natante; crociera; natante per buonavoglia; Apre la via al natante ; Un natante fluviale; Grosso natante galleggiante; In vacanza e in crociera ; Un motoscafo da crociera ; Alla fine della crociera ; Sono enormi e lussuose quelle da crociera ; Cerca nelle Definizioni