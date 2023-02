Mandano in tilt i computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandano in tilt i computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIRUS

Significato/Curiosita : Mandano in tilt i computer

Ashely o in grado di esibirsi dal vivo. improvvisamente sembra andare in tilt e, per cercare di sistemarla, rachel e jack la collegano al computer del padre...

E non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con mandano; tilt; computer; Li mandano gli alleati; Si mandano con le cartoline; Coloro che domandano il rilascio di documenti; I... guai che si mandano ; Lo Stilt on personaggio dei libri per bambini; Il delfino della TV... che va in tilt ; Lo Stilt on dei libri per bambini; Il sistema più sicuro per proteggere il proprio computer - antitesi; Dispositivo usato per trasmettere dati di computer ; Trasferisce su linee telefoniche i dati d un computer ; Control-Alt- un comando nei computer ; Cerca nelle Definizioni