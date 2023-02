Tozzo dinosauro dalla testa enorme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tozzo dinosauro dalla testa enorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRICERATOPO

Significato/Curiosita : Tozzo dinosauro dalla testa enorme

Circa 1,2 m e lunghi circa 1,8 m) e ricordano piccoli dinosauri con un paio di gambe e un corpo tozzo; corrono molto velocemente, di norma si muovono in...

Significa "faccia con tre corna"), in italiano triceratope (pronuncia in afi: /trie'ratope/) o triceratopo (/trie'ratopo/), è un genere estinto di dinosauro... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

