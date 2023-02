Mutare di forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutare di forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRASFORMARE

Significato/Curiosita : Mutare di forma

Essere vivente in grado di mutare forma. il tema di esseri umani, o altre creature viventi, dotati della capacità di mutare forma, ha una lunga tradizione...

Fra gli innumerevoli percorsi evolutivi possibili. questi includono: trasformare il web in un database, cosa che faciliterebbe l'accesso ai contenuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

