Software per la manutenzione del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Software per la manutenzione del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOOL

Significato/Curiosita : Software per la manutenzione del computer

Cercando altri significati, vedi software (disambigua). libreoffice writer, un software libero di videoscrittura il software, in informatica ed elettronica...

I tool sono un gruppo musicale alternative/progressive metal statunitense formatosi nel 1990 a los angeles, california. il loro stile coniuga elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con software; manutenzione; computer; Un software che migliora la performance del cantante; Un moderno software di gestione di asset aziendali; software per tablet; La software house che produce Photoshop; C è quello d uso e manutenzione ; Il tecnico cui è affidata la manutenzione di San Marco, a Venezia; Erano addetti alla manutenzione di impianti di illuminazione; Mandano in tilt i computer ; Il sistema più sicuro per proteggere il proprio computer - antitesi; Dispositivo usato per trasmettere dati di computer ; Trasferisce su linee telefoniche i dati d un computer ; Cerca nelle Definizioni