La sua pesca si chiama mattanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua pesca si chiama mattanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONNO

Significato/Curiosita : La sua pesca si chiama mattanza

Per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in italia, per estensione, il luogo in cui la si usa nella pratica con la mattanza. la mattanza...

Disambiguazione – "tonno" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tonno (disambigua). thunnus south, 1845 è un genere della famiglia scombridae... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con pesca; chiama; mattanza; Oggetti da pesca ; pesca trice: è un pesce; Accessorio per la pesca di molluschi come calamari; L uccello pesca tore o pellegrino; Jeanne d _, chiama ta anche la pulzella d Orléans; Il bovide chiama to anche antilope delle steppe; chiama no zio il fratello del babbi; C è chi la chiama terza età; Le vittime della mattanza ; Vittime della mattanza ; Era la trappola per la mattanza ;