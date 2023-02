Tengono in rotta le navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tengono in rotta le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIMONIERI

Significato/Curiosita : Tengono in rotta le navi

Per evitare navi borboniche, avevano seguito una rotta inconsueta, che li aveva portati fin quasi sotto le coste tunisine. su tale rotta vicino alle coste...

Il timoniere di una nave il timoniere è un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione, addetto alla manovra del timone. tra i timonieri di una nave il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

