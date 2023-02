Lo è una corda ben tirata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una corda ben tirata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TESA

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

tesa – parte sporgente di certi cappelli tesa – antica unità di misura della lunghezza, superficie e volume tesa – torrente dell'alpago in provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con corda; tirata; Ci ricorda una piramide; Ci ricorda Einstein; Il Divino Marchese del 700 ricorda to per i suoi scritti libertini; Come un romanzo che ricorda Verga o Zola; Strumento a percussione fatto con pelle tirata ; tirata a cera; Ritirata di truppe; La loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di Senofonte; Cerca nelle Definizioni