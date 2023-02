Scimmia dalle dita a ventosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scimmia dalle dita a ventosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARSIO

Significato/Curiosita : Scimmia dalle dita a ventosa

La scimmia famosissima figura che mostra l'animale con nove dita e la coda a forma di spirale. le popolazioni dell'antico perù associavano le scimmie all'acqua...

And hollister, 1921 - tarsio di diana tarsius fuscus fischer, 1804 - tarsio marrone tarsius lariang merker and groves, 2006 - tarsio di lariang tarsius pelengensis... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con scimmia; dalle; dita; ventosa; scimmia come Rafiki de Il Re Leone; Una scimmia senza coda; scimmia del Borneo con una specie di proboscide; Grossa scimmia delle isole del Borneo e Sumatra; Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca; Imperatore romano dalle celebri terme; Si ricava... dalle stelle; Separa il gruppo delle Grigne dalle Alpi Orobie; Sgradita al palato; Patrimonio spirituale eredita to; Vendita illegale di biglietti; Un sito di vendita online; ventosa per idraulici; Una spaventosa condanna; È spaventosa mente deforme; Creatura spaventosa e orribile;