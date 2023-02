La differenza fra il lordo e il netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La differenza fra il lordo e il netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TARA

Significato/Curiosita : La differenza fra il lordo e il netto

Reddito (lordo) d'impresa. una volta individuate le imposte e calcolato il reddito netto, allora si può ritornare al bilancio per ottenere l'utile netto ("utile...

Induista, vedi tara (induismo). tara verde come mahasritara in un bronzetto nepalese tara (letteralmente in sanscrito: stella) o arya tara, nota in tibetano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

