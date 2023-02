Dà nome alla valle percorsa dalla Dora Riparia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome alla valle percorsa dalla Dora Riparia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SUSA

Significato/Curiosita : Da nome alla valle percorsa dalla dora riparia

La dora riparia (dòira rivaria in piemontese, doire ripaire in francese) è un fiume del piemonte con un bacino ampio 1 340 km², affluente di sinistra del...

4224 susa – asteroide della fascia principale susa – capoluogo della regione di šowši (repubblica del nagorno karabakh) in azerbaigian susa – comune del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

