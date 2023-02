Una piccola apertura per sbirciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola apertura per sbirciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIRAGLIO

Significato/Curiosita : Una piccola apertura per sbirciare

Sono noti come "seguaci" o "tweep", un portmanteau di twitter e peeps (sbirciare). i singoli tweet possono essere inoltrati da altri utenti al proprio...

Pseudonimo in rocco hunt e nel 2011 pubblica sotto la honiro label il mixtape spiraglio di periferia, contenente collaborazioni con artisti come clementino e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con piccola; apertura; sbirciare; Il romanziere de La piccola Donit; Una piccola scheda per il telefonino; Cane tedesco di taglia piccola o media foto; piccola stanza di ritrovo; Le recite d apertura ; Un apertura profondissima; apertura dei vulcani; Una apertura nel pavimento; Cerca nelle Definizioni