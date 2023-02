Segue un nome di Società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue un nome di Società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Segue un nome di societa

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di capitali...

spa – cratere di 951 gaspra spa – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua spagnola spa (sales and purchase agreement) – contratto di compravendita contenente...