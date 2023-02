Lo sono abeti e pini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono abeti e pini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SEMPREVERDI

Significato/Curiosita : Lo sono abeti e pini

Gli abeti (abies mill., 1754) sono un genere comprendente 48 specie di conifere sempreverdi della famiglia delle pinaceae. il nome generico abies, utilizzato...

La famosa partita a scacchi del 1852, vedi sempreverde (scacchi). in botanica si chiamano piante sempreverdi quelle piante che, contrariamente alle caducifoglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; abeti; pini; sono vicini ai Croati; Lo sono i serpenti; Lo sono i poteri del dittatore; sono incaricati di recapitare a mano un messaggio; Lo sono pini e abeti ; Sono sconsigliali ai diabeti ci; Quasi analfabeti ; È alfabeti co per l appello; Si coprono di pampini ; Lo sono pini e abeti; Uniformarsi all opini one corrente; Violente divergenze di opini oni; Cerca nelle Definizioni