Fanno le mischie in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno le mischie in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RUGBISTI

Significato/Curiosita : Fanno le mischie in campo

Alla concezione ottocentesca del combattimento che prevedeva delle mischie in campo aperto. negli spazi angusti delle trincee, i fucili con baionetta inastata...

Di un'ora curato direttamente dall'irb e condotto ogni giovedì dall'ex rugbista a 15 di serie a luca tramontin e dalla giornalista daniela scalia, inizialmente...

