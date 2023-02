Ricuperare la salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricuperare la salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISANARSI

Significato/Curiosita : Ricuperare la salute

L'aspetto di un luogo destinato più alla relegazione che a ricuperare la salute”. ne decise la ricostruzione immediata, anche in previsione del giubileo...

Condizione della chiesa in italia. dunque per far luogo al trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il concordato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

