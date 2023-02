L altezza raggiunta dall aereo in volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L altezza raggiunta dall aereo in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : QUOTA

Significato/Curiosita : L altezza raggiunta dall aereo in volo

Boeing 747 è un aereo a fusoliera larga (in inglese: wide body) quadrigetto progettato da joe sutter. quest'aereo è utilizzato come aereo di linea e da...

Ecc.) quota di riserva o quota legittima – quota dei beni di un testamento sottratti dalla legge quota lite, o patto di quota lite – accordo tra avvocato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

