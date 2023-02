Serve per travasare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per travasare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POMPA

Significato/Curiosita : Serve per travasare

Imbuto da cucina l'imbuto è uno strumento usato per travasare liquidi in contenitori dall'imboccatura stretta. ha forma conica, precisamente è formato...

Cercando altri significati, vedi pompa (disambigua). simbologia utilizzata nei p&id per indicare una pompa. una pompa è una macchina idraulica che sfrutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con serve; travasare; Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio; serve per marinare; Un serve r per la condivisione dei dati sigla; È limitata nelle riserve ; Cerca nelle Definizioni