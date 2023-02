Il codice richiesto dal POS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il codice richiesto dal POS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIN

Significato/Curiosita : Il codice richiesto dal pos

Terminale pos un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare...

Aerea pin (piedini) – connessioni elettriche ed elettroniche pin – tipo di diodo antonio pin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano celeste pin –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

