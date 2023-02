Pietro in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietro in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIERRE

Significato/Curiosita : Pietro in francia

"basilica di san pietro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi basilica di san pietro (disambigua). interno della basilica in un dipinto di...

1392 pierre – asteroide della fascia principale francia la pierre – comune dell'isère stati uniti d'america pierre – capoluogo della contea di hughes... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con pietro; francia; pietro a New York; Un eroico pietro ; Quello di Piazza San pietro fu costruito da Bernini; Aveva la reggia a pietro burgo; In... in francia ; Dove... in francia ; Città della francia nord-occidentale; Fu Presidente della francia ; Cerca nelle Definizioni