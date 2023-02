L organizzatore di un festival o di gare sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzatore di un festival o di gare sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATRON

Significato/Curiosita : L organizzatore di un festival o di gare sportive

Serate vennero presentate nella quasi totalità da vittorio salvetti, organizzatore di quell'edizione. la goggi fu anche l'interprete della sigla iniziale...

pàtron – casa editrice italiana pizza patrón – catena di ristoranti statunitense el patrón – soprannome di pablo escobar criminale e politico colombiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

