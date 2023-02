L impronta sul terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impronta sul terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : L impronta sul terreno

(in ettari globali) meno la sua impronta ecologica per persona (anche in ettari globali). dati dal 2013. l'impronta ecologica è un indicatore complesso...

Lingua orma – lingua del popolo orma, varietà della lingua oromo francisco mariano de orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino adolfo orma (1863-1947)...