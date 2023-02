Il Barack succeduto a Bush - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Barack succeduto a Bush. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : OBAMA

Significato/Curiosita : Il barack succeduto a bush

Presidenziale di barack obama. il presidente eletto barack obama con george w. bush, george h. w. bush, bill clinton e jimmy carter nello studio ovale il 7 gennaio...

Disambiguazione – "obama" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama (honolulu... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con barack; succeduto; bush; L anno in cui barack Obama ha ottenuto il Nobel per la pace; La città hawaiana in cui è nato barack Obama; Il barack tra i presidenti USA; barack , ex presidente americano; Le è succeduto Scholz; Lo Scholz succeduto alla Merkel; Cìli è succeduto Trump; È succeduto alla Merkel: __ Scholz; Governò tra i due bush ; Cerca nelle Definizioni