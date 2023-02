Città siciliana che ha dato nome a un vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città siciliana che ha dato nome a un vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARSALA

Significato/Curiosita : Citta siciliana che ha dato nome a un vino

Sicilia in siciliano, sclia in galloitalico di sicilia, siçillja in arbëresh, sea in neogreco), ufficialmente denominata regione siciliana, è una regione...

Se stai cercando altri significati, vedi marsala (disambigua). marsala (maissala nel dialetto locale, marsala in siciliano) è un comune italiano di 79 709... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

