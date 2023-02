Un centro per i cavallerizzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un centro per i cavallerizzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANEGGIO

Significato/Curiosita : Un centro per i cavallerizzi

Un maneggio coperto il maneggio è il luogo dove si fa scuola o esercizi di equitazione, in genere consistente in un recinto (detto anche rettangolo) con...

Un maneggio coperto il maneggio è il luogo dove si fa scuola o esercizi di equitazione, in genere consistente in un recinto (detto anche rettangolo) con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

