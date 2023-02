Materia per guanti sterili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia per guanti sterili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATTICE

Significato/Curiosita : Materia per guanti sterili

Corpo normalmente sterili o che vengono a contatto con cute e mucose non integre necessitano del requisito di sterilità. questo vale sia per attività chirurgiche...

Dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra "lattice" e "schiuma di lattice". il lattice è un'emulsione complessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con materia; guanti; sterili; Usare materia li di scarto o di rifiuto; La materia cerebrale; materia le da guanti sterili; materia le nero isolante; Materiale da guanti sterili; Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe; Unità di misura per i guanti ; Si infilano nei guanti ; Materiale da guanti sterili ; Rende sterili i campi; sterili , infecondi; Si eliminano sterili zzando; Cerca nelle Definizioni