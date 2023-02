Lume che si portava in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lume che si portava in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANTERNA

Significato/Curiosita : Lume che si portava in giro

Durante il periodo romano la città, che probabilmente portava il nome di carconiana, acquisisce una vocazione agricola che ne caratterizzerà la storia dei...

Significati, vedi lanterna (disambigua). una lanterna portatile. gaetano morandi, lanterna processionale, 1767, mast castel goffredo. una lanterna è uno strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

