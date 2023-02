Vasta pianura di terreno incolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasta pianura di terreno incolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LANDA

Significato/Curiosita : Vasta pianura di terreno incolto

Un tempo ospitava varie famiglie di contadini. nell'alta pianura asciutta erano 4-5 o 6, mentre nella bassa pianura irrigua erano normalmente 10-15, anche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi landa (disambigua). la landa è un habitat caratterizzato da una vegetazione arbustiva aperta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

