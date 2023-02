Abili, adatte allo scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abili, adatte allo scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDONEE

Significato/Curiosita : Abili adatte allo scopo

Ai lati d'essa erano presenti degli escubitorii con 2-10 soldati ognuno. scopo del riconcentramento fu la privazione dell'appoggio popolare ai guerriglieri...

regia di angelo d'alessandro (1979) malèna, accreditato come gilberto idone, regia di giuseppe tornatore (2000) nati stanchi, regia di dominick tambasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con abili; adatte; allo; scopo; Ha autorità in stabili mento; Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili ; I Beatles ne scrissero di indimenticabili ; La responsabili tà di un SRL; adatte per il volo; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; Le ali non adatte al volo di alcuni insetti; adatte al volo; Io... allo specchio; Idonee, indicate allo scopo; Invia dati dallo spazio; L unghione del gallo ; Idonee, indicate allo scopo ; Non rispondente allo scopo ; Armonia di operazioni per raggiungere scopo comune; Rispondenti allo scopo ; Cerca nelle Definizioni