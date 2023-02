Porto Torres è su quello dell Asinara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto Torres è su quello dell Asinara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLFO

Significato/Curiosita : Porto torres e su quello dell asinara

Carcere dell'asinara è stato un penitenziario attivo nell'isola sarda dell'asinara, facente parte del comune di porto torres. istituito nel 1885 e dismesso...

Significati, vedi guerra del golfo (disambigua). la guerra del golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991), detta anche prima guerra del golfo in relazione alla cosiddetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

