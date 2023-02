Ha la testa fra le nuvole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la testa fra le nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DISATTENTO

Significato/Curiosita : Ha la testa fra le nuvole

la testa fra le nuvole è il romanzo d'esordio dell'autrice italiana susanna tamaro, pubblicato da marsilio editori nel 1989. il libro arrivò in finale...

Osservare attraverso una feritoia finché un giorno, nel 1577, un visitatore disattento, per vedere meglio, avrebbe avvicinato troppo la candela alle vesti dell'imperatrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con testa; nuvole; Premere forte il cappello in testa ; L inizio del testa mento; Il galeotto le ha in testa ; Protesta elefantina; nuvole dense e nere; È al di sopra delle nuvole più alte; Come cieli senza nuvole lieti; Lo sono i cieli senza nuvole ; Cerca nelle Definizioni