Comune uccello capace di nuotare sott acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune uccello capace di nuotare sott acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORMORANO

Significato/Curiosita : Comune uccello capace di nuotare sott acqua

Può anche assorbire l'acqua. tale caratteristica consente di nuotare senza affrontare la galleggiabilità provocata dal mantenimento di aria nelle piume....

Citazioni sul cormorano wikizionario contiene il lemma di dizionario «cormorano» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul cormorano wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 febbraio 2023

Altre definizioni con comune; uccello; capace; nuotare; sott; acqua; Un comune ortaggio; Un comune amuleto contro il malocchio; È la sede del comune di Roma; Gli abitanti del più popoloso comune del Bolognese; uccello che bubola; Musicò L uccello di fuoco; uccello delle terre antartiche; uccello canterino; Lo è un uccello capace di intonare melodie; Abile, molto capace ; In maniera capace e accorta; Incapace di vantarsi; Caratterizzano una maniera di nuotare ; Il rischio di chi non sa nuotare ; Quello da bagno si usa per nuotare ; Li usano i bambini per imparare a nuotare ; sott erraneo di chiesa; Cordicella sott ile e resistente; Luogo di lavoro sott erraneo; sott ile raggio di luce usato anche in chirurgia; Lavoravano... in acqua ; Voraci ed infestanti pesci di acqua dolce; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Cuocere la carne nell acqua ; Cerca nelle Definizioni